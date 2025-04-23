Пятиклассница из Южного Тушина завоевала Гран-при Всероссийского хореографического фестиваля

Пятиклассница школы №727 десятилетняя Алисия Грищенко из Южного Тушина в составе коллектива профессиональной школы современного танца и спорта “Арабеск” завоевала Гран-при и пять дипломов лауреатов первой степени, на прошедшем в Волгограде, Всероссийском фестивале хореографического искусства.