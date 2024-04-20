Ирина Волк: В Москве перед судом предстанут 10 обвиняемых в мошенничестве в отношении пенсионеров

Следователем СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении десятерых обвиняемых в мошенничестве под предлогом ремонта квартир пенсионеров по социальной программе.
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