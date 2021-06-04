Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Форуму народной дипломатии ШОС

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг направил поздравительное письмо в адрес Форума народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, проходящего в городе Ухань провинции Хубэй /Центральный Китай/.