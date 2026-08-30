Развод через суд, брак с директором на 17 лет младше и гастрольный график: как сегодня живёт Лена Василёк

Песню «Галина» многие давно считают народной, хотя у неё есть вполне конкретный автор. Сегодня Лене Василёк 56 лет, и её жизнь мало похожа на беззаботную историю эстрадной звезды: за плечами тяжёлый развод, судебные тяжбы с бывшим мужем Валерием Сёминым и утрата прав на родной коллектив.