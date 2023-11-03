Умер легендарный певец НОВАТ Владимир Урбанович

Артист-легенда, человек-талант. Так называли Владимира Николаевича при жизни, такие отзывы останутся в памяти любителей оперного искусства, коллег и всех, кто хоть раз слышал красивейший баритон и видел блистательное выступление артиста.
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