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Говырин: ВЭФ поможет малому бизнесу выйти на рынки Азии

Говырин: ВЭФ поможет малому бизнесу выйти на рынки Азии

Восточный экономический форум поможет малому бизнесу выйти на рынки Азии и упростит внешнеторговые операции, заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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