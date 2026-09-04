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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о Роджерсе: «Будет ключевым игроком «Челси» в ближайшие 6-7 лет. Подписать футболиста такого уровня было очень важно»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо считает, что полузащитник Морган Роджерс , присоединившийся к команде в летнее трансферное окно, станет ключевым игроком команды.

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