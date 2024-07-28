Ефрейтор Гаспарян спас более 30 бойцов ВС РФ

Младший сержант Карен Гаспарян, грамотно руводя санитарно-эвакуационным пунктом своего подразделения и обеспечивая оказание необходимой медицинской помощи, способствовал сохранению жизни и здоровья более 30 бойцов ВС РФ.
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