Культуромания
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Культуромания

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ARTinvestment.RU открыл торги № 570

ARTinvestment.RU открыл торги № 570

Онлайн-аукцион ARTinvestment.RU открыл очередные, 570-е торги. Об этом сообщает сайт площадки. В каталоге — 26 работ: 14 живописных произведений, 7 листов оригинальной и 1 — печатной графики, одна работа в смешанной технике, одна икона, одна скульптура и комплект фарфоровых тарелок.

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