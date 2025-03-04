ARTinvestment.RU открыл торги № 570

Онлайн-аукцион ARTinvestment.RU открыл очередные, 570-е торги. Об этом сообщает сайт площадки. В каталоге — 26 работ: 14 живописных произведений, 7 листов оригинальной и 1 — печатной графики, одна работа в смешанной технике, одна икона, одна скульптура и комплект фарфоровых тарелок.