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«Северсталь» рассматривает вариант ухода из КХЛ. Клуб может провести следующий сезон в ВХЛ (РБК)

«Северсталь» может провести следующий сезон в ВХЛ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к клубу.

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