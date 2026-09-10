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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Каждый, кто достоин побеждать и представлять нашу страну, получит возможность выступить, победить и услышать наш гимн»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что работа по возвращению российских атлетов на международные соревнования будет завершена победно.

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