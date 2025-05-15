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МИД РФ назвал целью переговоров в Стамбуле устранение первопричин конфликта

Москва настроена на серьезные переговоры с делегацией от Киева в Стамбуле. Как сообщила на брифинге в четверг, 15 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия видит своей целью устранение первопричин конфликта.

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