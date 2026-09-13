Англия добилась успеха в образовании благодаря дисциплине и запретам

Англия показала значительный прогресс в образовании, особенно в чтении, после запретов на мобильные телефоны и усилению дисциплины, сообщает 11 сентября Welt.
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