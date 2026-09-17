Депутат Матвейчев заявил, что Украину удерживает Запад, а не Россия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию «отпустить Украину». Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил «Газете.
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