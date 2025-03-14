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Китай

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"Две сессии" Китая 2025 -- глобальный ориентир и сигнал для Центральной Азии

Автор: Руслан Изимов В марте 2025 года в Пекине прошли традиционные "две сессии" -- заседания Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/.

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