"Две сессии" Китая 2025 -- глобальный ориентир и сигнал для Центральной Азии

Автор: Руслан Изимов В марте 2025 года в Пекине прошли традиционные "две сессии" -- заседания Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/.
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