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Осенью-2026 сапоги становятся выше: в моде спокойные силуэты, матовая кожа и удобный каблук

Осенью-2026 сапоги становятся выше: в моде спокойные силуэты, матовая кожа и удобный каблук

Осень – время выбирать сапоги. В сезоне 2026 года в моде удобные модели без лишних деталей, которые и удобные, и выглядят стильно.

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