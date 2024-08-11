Эксперт заявил о праве Белоруссии объявить войну Украине за инцидент с беспилотниками

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Текст: Андрей Резчиков Вчера 628 прочитали Вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство Белоруссии может быть поводом для объявления войны, у Минска есть для ответа оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Полонез», сказал газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин.