"Его работа стала символом смелости": мэр Донецка – об Александре Мартемьянове

Фото из личного архива Александра Мартемьянова Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Горловка – Донецк.