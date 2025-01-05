"Его работа стала символом смелости": мэр Донецка – об Александре Мартемьянове

Фото из личного архива Александра Мартемьянова Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова в результате удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Горловка – Донецк.
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