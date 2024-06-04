Аудитория комедийного хоррора Content Warning приблизилась к 9 миллионам человек — игра достигла новой вершины продажСо спонтанного релиза Content Warning прошло уже два месяца, и разработчики из шведской студии Landfall (Totally Accurate Battle Simulator) рассказали о новых успехах своего комедийного хоррора на четверых.
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