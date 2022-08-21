Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Касьянова
    Отличный получился митинг!!!Всей душой поддер...
  • Александр Лейтенант
    Похоже, что они только в акватории Средней бухты Финского залива "покрасоваться" могут. В реальном бою эти корыта бес...В Кронштадте на ф...
  • АНП
    Может быть,но после училищ ушлые либералы найдут лазейки к мозгам молодых людей и засерут их своей блевотиной.Суворовские и нах...

У Главного храма Вооружённых Сил РФ состоялся заключительный концерт сезона «Военные оркестры в парках»

У Главного храма Вооружённых Сил РФ состоялся заключительный концерт сезона «Военные оркестры в парках»

В Подмосковье на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации состоялся заключительный большой концерт сезона «Военные оркестры в парках — 2022».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх