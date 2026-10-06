В Москве завершила работу третья Школа городской экономики

В Москве завершила работу Школа городской экономики, которую уже третий год подряд проводит Комплекс экономической политики столицы на базе ведущих московских вузов.
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