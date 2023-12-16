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Аллегри об 1:1 с «Дженоа»: «Доволен игрой «Юве». Но когда ты должен убить соперника, нужно делать это»

Аллегри об 1:1 с «Дженоа»: «Доволен игрой «Юве». Но когда ты должен убить соперника, нужно делать это»

«Команда показала хороший футбол, но играть против такого «Дженоа» было нелегко. Нам нужно расти, ведь чтобы оставаться наверху, надо набирать очки и быть более эффективными.

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