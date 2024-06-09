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В Германии арестовали подозреваемого в связях с ячейкой ИГИЛ*, которая может иметь отношение к теракту в «Крокусе». Мужчина пытался устроиться стюардом на Евро

Как сообщает Focus со ссылкой на Bild, следователи уголовного розыска земли Северный Рейн-Вестфалия выявили исламиста, подавшего заявку в УЕФА с целью получить должность стюарда и охранника на мероприятиях за пределами стадионов.

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