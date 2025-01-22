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Казахстан: чиновников приговорили к 7 годам за пожар в "Семей орманы"

Казахстан: чиновников приговорили к 7 годам за пожар в "Семей орманы"

В Казахстане суд приговорил чиновников к срокам от 2 до 7 лет за пожар в резервате "Семей орманы", в результате которого погибли 14 человек.

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