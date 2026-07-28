Сенат США приурочил голосование по санкциям против РФ к визиту Зеленского Продолжающий величать себя президентом Украины Владимир Зеленский прибыл в США, гд.
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Сенат США приурочил голосование по санкциям против РФ к визиту Зеленского Продолжающий величать себя президентом Украины Владимир Зеленский прибыл в США, гд.
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