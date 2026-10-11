Киберэксперт Бедеров: налоговая тема популярна у мошенников в период отчётности

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT разъяснил, какие темы обмана сейчас «популярны» у мошенников.
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