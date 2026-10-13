Театр Кадышевой оштрафовали за долги перед авторами песен

Александр/Яндекс.Карты (театр Золотое кольцо) Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО) к Национальному театру народной музыки и песни "Золотое кольцо", принадлежащему народной артистке России Надежде Кадышевой.
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