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Театр Кадышевой оштрафовали за долги перед авторами песен

Театр Кадышевой оштрафовали за долги перед авторами песен

Александр/Яндекс.Карты (театр Золотое кольцо) Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО) к Национальному театру народной музыки и песни "Золотое кольцо", принадлежащему народной артистке России Надежде Кадышевой.

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