FT: сотрудники Госдепа США попросили Рубио сохранить помощь Украине

Сотрудники бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США призвали госсекретаря Марко Рубио исключить программы, связанные с поддержкой Украины, из указа о приостановке иностранной помощи на 90 дней, пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.