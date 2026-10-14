Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Инцидент с «Чинуками»: чем окончилось «вторжение» Ирана в СССР

Ранним утром 21 июня 1978 года четыре иранских тяжёлых вертолёта пересекли советскую границу и углубились в воздушное пространство Туркмении.

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