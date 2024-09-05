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Наступает время перелома. Тысячи бойцов спаслись из огневого мешка: Сводка с фронтов СВО

Наступает время перелома. Тысячи бойцов спаслись из огневого мешка: Сводка с фронтов СВО

ФОТО: Коллаж Царьграда 8K прочтений Сегодня Ситуация на многих участках фронта меняется практически ежедневно.

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