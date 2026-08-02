В Кромском районе Орловской области за 195 млн рублей отремонтируют дорогу

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности разместил торги по поиску подрядчика на ремонт автодороги Глазуновка — Тросна — Богородское — Кромы в Кромском районе (на участке км 28+830 – км 35+000).
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