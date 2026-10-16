Никита Сергеевич Михалков: Россия потеряла более $1 триллиона. Мы хотим повторения? Мы такие богатые или неумные?Увы, но в нашей стране слишком часто подтверждается принцип, что история никого и ничему не учит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: Европа ...
- "Равноправие, учт...
- Суслов заявил о с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым