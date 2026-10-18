Белорусский тяжелоатлет Игнатий Павлюковец завоевал бронзу молодежного чемпионата Европы в албанском Дурресе, показав в весовой категории до 95 кг сумму двоеборья 366 кг.
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