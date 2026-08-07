Третья жена Андрея Урганта — кто она и почему он скрывал её 20 лет

5 августа 2026 года Андрей Ургант впервые появился на публике вместе со своей супругой Еленой. Пара прошла по красной дорожке открытия 34-го кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге, позировала фотографам в фойе кинотеатра «Выборг Палас» и впервые открыто представила свой семейный статус.