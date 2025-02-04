Ежегодная лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в 43-й раз

Регистрация на нее уже открыта 8 февраля на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе состоится 43-я открытая всероссийская ежегодная лыжная гонка «Лыжня России», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.