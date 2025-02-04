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Петербургский дневник

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Ежегодная лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в 43-й раз

Ежегодная лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в 43-й раз

Регистрация на нее уже открыта 8 февраля на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе состоится 43-я открытая всероссийская ежегодная лыжная гонка «Лыжня России», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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