Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, по данным региональных изданий, подготовил документы на увольнение, однако официального подтверждения этой информации нет.
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Хотя бы честно, не справляется, не стал юлить, а сам подал в отставку.