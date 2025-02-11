Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Искандер
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На Ближнем Востоке для нас сложилась отличная ситуация. Мы победили

На Ближнем Востоке для нас сложилась отличная ситуация. Мы победили

1. Гражданская война на территории Сирии началась в 2011 г. Её причины просты и понятны. Территория Сирии – пустыня.

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Комментарии
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И
Искандер
&quot;Власть России нуллифицировала все исторически сложившиеся обязательства перед ним (Израилем) и Мировым еврейством&quot;... Какое там &quot;выводы спорные&quot;! Просто херня собаческая, в которую, поглядев на власть и бизнес-сволочь в РФ со стороны, только дурак поверит. Любая мразь с паспортом Израиля беспрепятственно туда отчаливает, сколько бы &quot;уголовки&quot; на него у нас не заводили. &quot;Израиль всех победил&quot;... Табаки-израиль при Шерхане-сша, как и положено падальщику, под шумок завладела частью Сирии. Одновременно с треском лопнула жидовская хуцпа об Израиле, который &quot;не ведёт переговоров с террористами&quot;. И с ХАМАС завели, когда припекло, и в Ливане, где Хезболла в третий раз так начистила жидам шнобели, что те завели разговоры о перемирии. У них оттого и министр обороны вроде как в отставку подал... Да и в &quot;разгром&quot; Ирана верится крайне слабо. Так что поживём - увидим.
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17 час.
Алексей Горшков
Лично я лишь ОДИН, положительный для нас, сирийский урок вижу. Она ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт &quot;ЗАМОРОЖЕН&quot; ! Многие &quot;доброхоты&quot; хотят ещё и украинский конфликт &quot;заморозить&quot;, а нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - вот Сирия и ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! Мы это ВСЕГДА,в принципе, подозревали - но теперь это стало очевидно именно ВСЕМУ МИРУ !!!
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17 час.
Александр Широков
А мне нравится такая подача...Хорошо бы, чтобы всё так и было...
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13 час.
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