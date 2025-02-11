На Ближнем Востоке для нас сложилась отличная ситуация. Мы победили

И

Искандер

"Власть России нуллифицировала все исторически сложившиеся обязательства перед ним (Израилем) и Мировым еврейством"... Какое там "выводы спорные"! Просто херня собаческая, в которую, поглядев на власть и бизнес-сволочь в РФ со стороны, только дурак поверит. Любая мразь с паспортом Израиля беспрепятственно туда отчаливает, сколько бы "уголовки" на него у нас не заводили. "Израиль всех победил"... Табаки-израиль при Шерхане-сша, как и положено падальщику, под шумок завладела частью Сирии. Одновременно с треском лопнула жидовская хуцпа об Израиле, который "не ведёт переговоров с террористами". И с ХАМАС завели, когда припекло, и в Ливане, где Хезболла в третий раз так начистила жидам шнобели, что те завели разговоры о перемирии. У них оттого и министр обороны вроде как в отставку подал... Да и в "разгром" Ирана верится крайне слабо. Так что поживём - увидим.