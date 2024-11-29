Правительство сдержит рост тарифов на мобильную связь и интернет

Рост цен на услуги российских операторов связи позволит сдержать инвестиционный налоговый вычет. Эта мера, предусмотренная постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, позволит компаниям обновлять оборудование базовых станций и сдерживать рост тарифов на связь и интернет, объяснил URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии