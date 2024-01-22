Как убогий мальчик, которого прятали от людей, стал великим римским императором: Взлёты и падения Клавдия

С ранних лет он считался бедным, не возлагал больших надежд и большую часть своей жизни провел скрытым от людских глаз, всегда думая, что такой, как он, никогда не станет правителем великой Римской империи.
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