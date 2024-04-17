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Назаров о «Вашингтоне» в плей-офф: «Сегодня всемирный день Овечкина. Саша еще раз доказал: русский дух не сломить»

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ и вышел в плей-офф. В первом раунде «Кэпиталс» сыграют с «Рейнджерс».

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