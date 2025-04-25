“Пил, и изменял ей, и играл в азартные игры”, – отец Яниса Тиммы рассказал о семейной жизни сына с Анной Седоковой

“Зря не бил!”: Отец Яниса Тиммы разразился скандальным заявлением в адрес Анны Седоковой. В социальных сетях разгорелся нешуточный скандал после резких высказываний Райтиса Тиммы, отца трагически ушедшего из жизни баскетболиста Яниса Тиммы.
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