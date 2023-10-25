В Орле автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В городе Орле автобус сбил женщину на «зебре». В результате столкновения орловчанка получила травмы. По сообщению пресс-службы регионального УГИБДД, ДТП произошло сегодня, 25 октября, в 7:00 на улице Комсомольской.
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