Зеленский спровоцировал очередной скандал в США

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США начал расследование обстоятельств поездки президента Украины Владимира Зеленского в штат Пенсильванию на встречу с Камалой Харрис в минувшую среду.
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