Непомнящий эмоционально высказался об упущенной победе на Турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на своей странице в социальных сетях кратко и эмоционально отреагировал на итоги Турнира претендентов - 2024, который проходил в канадском городе Торонто, и на свой упущенный шанс сыграть на первенстве мира.