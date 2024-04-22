Непомнящий эмоционально высказался об упущенной победе на Турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на своей странице в социальных сетях кратко и эмоционально отреагировал на итоги Турнира претендентов - 2024, который проходил в канадском городе Торонто, и на свой упущенный шанс сыграть на первенстве мира.
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