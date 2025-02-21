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Рак будет разбит: новый метод победит устойчивость агрессивной опухоли мозга

Рак будет разбит: новый метод победит устойчивость агрессивной опухоли мозга

Ученые обнаружили, что короткая последовательность, регулирующая активность определенного гена, играет ключевую роль в формировании устойчивости самой агрессивной опухоли мозга — глиобластомы — к химиотерапевтическому препарату темозоломиду.

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