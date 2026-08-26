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«Ярдәм» бульварында кыска фильмнар күрсәтеләчәк

Җомга көнне, 28 августта, Серов урамындагы «Ярдәм» бульварында «Күзгә күренмәс кино» инклюзив кино фестивале ярдәмендә оештырылган кыска фильмнарны күрсәтү кичәсе уздырыла.

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