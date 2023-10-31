Минобороны: в США продолжается программа создания биологического оружия

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США заявил, что в Соединённых Штатах продолжается программа создания биологического оружия.
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