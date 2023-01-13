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В НИЦ им. Гамалеи приступили к работе над вакциной от «Кракена»

В НИЦ им. Гамалеи приступили к работе над вакциной от «Кракена»

Специалисты Национально-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже приступили к разработке новой вакцины от COVID-19, которая должна предотвратить заражение последними штаммами вируса, в том числе «Кракеном.

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