В Волгоградской области задержали участников неонацистской группировки

Следственным комитетом (СК) РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних жителей города Волжского Волгоградской области, которые обвиняются в участии в деятельности террористической организации.
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