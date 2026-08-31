ЦБ России изменит начало действия новой ключевой ставки с понедельника на среду

Центральный банк России перенесет начало действия новой ключевой ставки с понедельника на среду. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, опубликованном на сайте регулятора.
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